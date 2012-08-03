Україна може повністю втратити феросплавне виробництво

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Запоріжжі голова Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УКРФА), голова правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павло Кравченко.

«На сьогодні у Верховній Раді лежить законопроект, яким пропонується відмінити 5% ввізне мито на феросплави. Якщо у вересні його ухвалять, то Україна втратить феросплавне виробництво як таке. Вітчизняним феросплавникам неможливо успішно конкурувати зі світовими виробниками феросплавів, маючи тариф на електроенергію у кілька разів вище, ніж у конкурентів, і абсолютно не маючи ніякого захисту з боку держави», - заявив П.Кравченко. При цьому він зазначив, що на сьогодні для українських виробників феросплавної продукції ціна 1 мегавата електроенергії становить 92,6 дол., тоді як у США його ціна для вітчизняних виробників 25 дол., у Грузії – 30 дол., у Казахстані – 20 дол., в Індії і ААР – 70 і 65 доларів за мегават, відповідно.

За словами П.Кравченка, представники галузі намагаються вирішити проблему тарифів на електроенергію вже понад рік, але безуспішно.

«Держава не тільки не хоче або не може запропонувати власний варіант вирішення проблеми, але й не розглядає варіанти, які пропонують виробники, – вона просто повернулася до феросплавників спиною», - сказав П.Кравченко.

Черговим проявом такого стану справ П.Кравченко назвав візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова в Запорізьку область. За його словами, «в ході візиту повинен був відбутися круглий стіл з керівниками та акціонерами низки найбільших підприємств області - бюджетонаповнюючих підприємств, які через, м'яко кажучи, «незрозумілу» державну політику зараз знаходяться в стані зупинки або на межі зупинки виробництва».

«Люди приїхали, привезли пропозиції, планували вирішити проблеми, відновити виробництва, повернути людей на робочі місця, а М.Азаров цей запланований круглий стіл просто взяв і скасував», - констатував П. Кравченко.

За його словами, в результаті подібної бездіяльності влади, ситуація в феросплавній галузі продовжує розвиватися таким чином, що «вже у вересні 2012 року Стаханівський завод феросплавів буде змушений зупинити 50% потужностей, а Запорізький завод феросплавів вже зараз, незважаючи на впровадження найсучасніших енергозберігаючих проектів , на межі повної зупинки виробництва».

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий асортимент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів.

У 2011 р. підприємство скоротило щодо 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними офіційної звітності, ЗЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком в обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 р.

ПАТ "Стахановський завод феросплавів" (Луганська область) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій. Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

ПАТ «Стахановський завод феросплавів» за 2011 р. скоротило відносно 2010 р. виробництво на 5,2%, або на 11,5 тис. тонн, - до 208,3 тис. тонн продукції.

За даними офіційної звітності, СЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком у розмірі 235 млн грн проти 5,5 млн грн чистого прибутку за підсумками 2010 р.