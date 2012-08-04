Адвокат: міліція ігнорує заяву про зґвалтування

Про це заявив УНІАН адвокат дівчини Сидір Кізін.

За його словами, більше місяця тому Наталія Розгон поверталася на велосипеді після роботи з Любара до села Мала Деревичка, коли на неї напали двоє п’яних молодиків на автомобілі. «Дівчині поламали велосипед, порвали одяг, намагалися зґвалтувати, після чого жорстоко побили до непритомності. Чоловіки з місця злочину втекли, однак Наталя впізнала одного із нападників", - сказав адвокат.

Наступного дня Н.Розгон зі струсом мозку у тяжкому стані була госпіталізована до Любарської районної лікарні, де пролежала більше 20 днів. Потерпіла відразу написала заяву у міліцію, однак Любарським райвідділом міліції до цього часу не порушено кримінальної справи. Зараз стан дівчини знову погіршився, вона повторно госпіталізована до лікарні.

Адвокат звернувся до генерального прокурора з вимогою втрутитись у ситуацію та порушити кримінальну справу за фактом нападу на Н.Розгон. Він також попросив прокуратуру провести перевірку законності дій керівництва Любарського райвідділу міліції, «оскільки не зроблено нічого, щоб встановити особи насильників, розшукати та затримати злочинців».

У свою чергу керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша повідомила УНІАН, що прокуратурою Любарського району вже розпочато перевірку інформації, оприлюдненої у місцевих ЗМІ щодо бездіяльності працівників райвідділу міліції.

"У публікаціях йшлося про те, що правоохоронці начебто не порушують кримінальну справу за фактом побиття та спроби зґвалтування дівчини, яка одразу після скоєння на неї нападу звернулася до міліції. Наразі прокуратурою району витребувано відповідні матеріали у райвідділі УМВС України в області для вивчення та прийняття законного рішення. Одночасно вжито заходи для отримання пояснень від учасників події. Результати перевірки буде повідомлено по її закінченню", - зазначила Т.Гоша.