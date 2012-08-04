Учителю-педофілу за зґвалтування трьох дітей дали три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Правоохоронці встановили, що протягом лютого-вересня 2011 року чоловік зґвалтував трьох юнаків 1995-1996 років народження. Підсудному інкримінувалось скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 та ч. 2 ст. 153 Кримінального кодексу України (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, а також вчинене щодо неповнолітнього).

Максимальне покарання за цими статтями – 7 років позбавлення волі. Куп’янський міжрайонний прокурор Олексій Хоменко підтримував державне обвинувачення у цій кримінальній справі та просив суд призначити підсудному покарання у вигляді шести з половиною років позбавлення волі.

У свою чергу Куп’янський міськрайонний суд дії вчителя перекваліфікував з ч. 2 на ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку) та засудив до 3 років позбавлення волі.

На цей час Куп’янська міжрайонна прокуратура подала апеляційну скаргу у зв’язку з м’якістю призначеного покарання та порушенням кримінального законодавства України. Вирок учителю-педофілу ще не набрав чинності.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року за підозрою в зґвалтуванні неповнолітніх працівники міліції затримали вчителя однієї зі шкіл Куп’янська Харківської області. Попередньо було встановлено, що підозрюваний за місцем проживання вступав у неприродний статевий зв’язок із неповнолітніми хлопчиками. Під час інтимних стосунків підозрюваний фотографував учнів та примушував їх займатися сексом між собою.