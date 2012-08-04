Завтра в Україні - до 38°

Завтра, 5 серпня, короткочасні дощі очікуються у західних областях України, на Лівобережжі та в Криму.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-22°, на півдні до 25°, у західних областях 14-19°; вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській області 35-38°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 22-27°.

4 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 25-26°, в Дніпрі біля Києва 26°.