У Києві пограбували офіс Партії регіонів
16:02, 04 серпня 2012Суспільство
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У Дарницькому районі Києва на вул. Сімферопольській, 5 пограбовано офіс осередку Партії регіонів.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні вночі.
За інформацією співрозмовника агентства, невідомі особи, розбивши скло приміщення, викрали з офісу два системні блоки від комп’ютера та службову документацію, яка містить партійне листування.
Як зазначив співрозмовник, наразі проводиться дослідча перевірка, але є всі підстави для порушення фактової кримінальної справи за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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