У Києві пограбували офіс Партії регіонів

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, інцидент стався сьогодні вночі.

За інформацією співрозмовника агентства, невідомі особи, розбивши скло приміщення, викрали з офісу два системні блоки від комп’ютера та службову документацію, яка містить партійне листування.

Як зазначив співрозмовник, наразі проводиться дослідча перевірка, але є всі підстави для порушення фактової кримінальної справи за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.