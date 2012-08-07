Температура в Києві сьогодні побила рекорд 1900 року

Так, за даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 7 серпня найвища температура була + 33,6 в 1900 році, найнижча + 8,7 в 1923 році, пишуть "Коментарі".

Водночас, як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 8 серпня в більшості центральних областей України, вночі у північних, вдень і в Одеській, Миколаївській та Харківській областях очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних та північних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; в центральних областях вночі 17-22°, вдень 28-33°; на решті території вночі 20-25°, на півдні Криму до 28°, вдень 33-38°.

8-10 серпня в Україні, крім карпатського регіону (10 серпня і крім східних областей та Криму) переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Києві та області вночі пройде короткочасний дощ, гроза, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, вдень без опадів.

Температура вночі по області 12-17°, вдень 23-28°. По м. Києву температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

8-10 серпня в Україні, крім карпатського регіону (10 серпня і крім східних областей та Криму) переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

7 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 26°.