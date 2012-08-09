У справі про зґвалтування в райвідділі затримали ще одного міліціонера

Раніше у цій справі були затримані дільничний інспектор і військовослужбовець військової частини – УНІАН.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, затриманий підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч.1 ст.396 (приховування злочину), ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 (замах на одержання хабара, поєднане із вимаганням) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

В даний час працівника міліції затримано, запобіжний захід для нього обере суд.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2012 р. працівники правоохоронних органів затримали на автостанції «Трудовська» 40-річного жителя Донецька за розпивання пива в громадському місці. Його було доставлено в опорний пункт для складання протоколу про адміністративне правопорушення, де, в результаті протиправних насильницьких дій (згвалтування міліцейським кийком), чоловікові було завдано множинні пошкодження м'яких тканин, внутрішніх органів і у нього закритий перелом ребра.

За цим фактом прокуратурою Донецька вже порушено кримінальну справу за ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) КК України стосовно дільничного інспектора і військовослужбовця військової частини. Обидва обвинувачених арештовані.

Керівництво Петровського райвідділу міліції Донецька усунуто з посади.