Мозаїки Михайлівського собору зберігаються насипом у мішках

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про йшлося на зустрічі керівництва Національного заповідника «Софія Київська» з представниками Американського посольського фонду зі збереження культурної спадщини стосовно використання гранту, що надається українській стороні для реалізації проекту «Робота, спрямована на збереження колекції автентичних мозаїк ХІІ ст. Михайлівського Золотоверхого собору».

За словами генерального директора заповідника Олени Сердюк, основний акцент при використанні гранту повинен бути зміщений – замість демонтування мозаїк та перенесення їх на легку сучасну основу заради спрощення експонування за межами України пріоритет буде надано науковим дослідженням, консервації та реставрації експонатів з подальшим перенесенням у музейну експозицію.

«Ці мозаїки – шедевр монументального мистецтва часів Київської Русі. Це справжні святині, які дивом збереглися до наших днів, тому ми не маємо права допустити навіть найменшої вірогідності їхнього пошкодження. Я глибоко переконана, що унікальні Михайлівські мозаїки мають залишатись недоторканими, аби всі бажаючі ще багато століть поспіль мали можливість побачити їх на власні очі», - зазначила О.Сердюк.

У свою чергу, міністр культури Михайло Кулиняк вважає найголовнішим популяризацію вітчизняного культурного надбання та заохочування іноземних туристів до відвідування України.

Як зазначалося у ході зустрічі, до цього часу у фондах заповідника зберігаються три автентичні фрагменти мозаїк Михайлівського Золотоверхого собору, які не увійшли до експозиції.

Крім того, як з’ясувалось під час огляду запасників, фрагменти мозаїк та розсипний мозаїчний набір загальною вагою близько 100 кг (природні камені, кераміка, кольорова смальта, смальта з металічною фольгою, скло), зібрані під час руйнування мозаїк у різні періоди та виявлені у ході розкопок, проведених на території Михайлівського монастиря у 1996-1999 роках, багато років зберігалися насипом у мішках. Тому насамперед йдеться про виконання роботи з розбору цього набору, його систематизації, наукового опрацювання (у т.ч. проведення петрографічних і спектрографічних досліджень) і каталогізації з подальшим розміщенням в експозиції.

Початку реставраційних робіт обов’язково передуватиме детальна фотофіксація всього наявного матеріалу. Так само ретельно будуть фіксуватися усі наступні етапи реалізації проекту та його кінцевий результат.

Усі роботи буде розпочато лише після затвердження проекту Науково-методичною радою Мінкультури, і триватимуть вони до липня наступного року.

На переконання фахівців, виконання запланованих робіт з реставрації та дослідження мистецького мозаїчного комплексу Михайлівського Золотоверхого собору дасть змогу доповнити існуючу експозицію виставки «Мозаїки і фрески Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст.» відреставрованими експонатами.

Підсумком реалізації проекту стане вихід зведеного каталогу «Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст.», який планується видати трьома мовами (українською, англійською та російською).

Розмір гранту, який надається Американським посольським фондом зі збереження культурної спадщини на реалізацію проекту «Робота, спрямована на збереження колекції автентичних мозаїк ХІІ ст. Михайлівського Золотоверхого собору», становить 45850 доларів. Термін дії гранту – до 30 червня 2013 року.