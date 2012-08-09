З України видворили злодія в законі Жору Ланчхутського

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві, Г.Жгенті кілька днів тому затримали співробітники карного розшуку столичної міліції.

За інформацією, яку мали оперативники, він намагався контролювати та координувати дії етнічних злодійських груп, так званих кишенькарів та барсеточників.

Раніше засуджений за оборудки з наркотиками Г.Жгенті майже рік незаконно перебував на території України. Затриманий стверджував, що приїхав до Києва на лікування.