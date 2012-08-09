З дитячого притулку на Київщині втік підліток-«рецидивіст»

Хлопця розшукує міліція.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в Київській області, за даними правоохоронців, підліток не вперше самовільно і без попередження залишає місце проживання. З притулку «Барвінок», у якому Ю.Толстолик жив раніше, він тікав чотири рази.

У міліції зазначили, що після втеч підліток подорожує містами України, може перебувати та «заробляти» на міських вокзалах, у місцях масового скупчення людей або на стихійних ринках. Хлопець «спеціалізується» на крадіжках мобільних телефонів, продуктів харчування та грошей, про себе вигадує неправдиві історії і надає недостовірну інформацію. За місцем проживання і у міліції здобув негативні характеристики. У 2012 році вже мав судимість за крадіжку мобільного телефону і отримав чотири роки умовного терміну покарання. Правоохоронці неодноразово проводили з втікачем профілактичні та роз’яснювальні бесіди, намагалися застерегти від неупереджених, протизаконних і небезпечних вчинків.

Відомо, що останній раз Ю.Толстолика бачили у місті Одеса, наразі його місцезнаходження невідоме.

Працівники міліції просять громадян, кому може бути відома будь-яка інформація щодо Ю.Толстолика або його місця перебування, повідомляти за телефонами: (044) 271-63-64 (Управління карного розшуку ГУ МВС України в Київській області), 271-60-02, 271-60-03 (чергова частина ГУМВС України в Київській області) – цілодобово, або 102.