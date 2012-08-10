Прокуратура намагається повернути землі на березі Дніпра

Дніпровською екологічною прокуратурою направлено кримінальну справу за обвинуваченням одного з колишніх керівників районного управління земельних ресурсів у Київській області та директора приватного підприємства, які неправомірно надали у власність шістьом громадянам земельні ділянки загальною площею понад 4,1 га.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, вказані ділянки є землями прибережної захисної смуги Канівського водосховища річки Дніпро, тобто землями водного фонду, що не підлягають наданню у приватну власність. Їх вартість становить 6, 35 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих злочинами збитків, накладено арешт на майно обвинувачених на суму понад 3,5 млн грн.

Завдяки вжитим при розслідуванні кримінальної справи заходам у власність держави із зазначених 4,1 га повернуто земельні ділянки площею 2 га, вартістю майже 3 млн грн.

Також, на незаконно надані у приватну власність земельні ділянки накладено заборону на їх відчуження та пред'явлено позови про скасування відповідних державних актів на право власності на земельні ділянки та розпоряджень органів місцевої державної влади на підставі яких їх було видано.