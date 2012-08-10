Експерт: феросплавники не мають можливості нав'язувати умови поставок

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив виконавчий директор Української асоціації феросплавів Сергій Кудрявцев, коментуючи поширювані у ЗМІ повідомлення про нібито спроби примусити металургійні підприємства укладати з феросплавними заводами довгострокові контракти на невигідних для металургів умовах.

За словами С.Кудрявцева, нинішня ситуація на ринку феросплавів України, коли понад 50% його загального обсягу в 2011 році становили імпортні феросплави, у принципі позбавляє українських виробників цієї продукції можливості диктувати споживачеві свої умови. При цьому він відзначив, що довгострокові контракти, які укладено феросплавними заводами з деякими металургійними компаніями, дозволяють зробити процес ціноутворення максимально об'єктивним завдяки застосуванню у них формули визначення ціни. «У таких контрактах ціна прив'язана до коливань вартості феросплавів на світових спотових ринках», - уточнив експерт і додав: - Можна лише відзначити, що якщо раніше в пресі постійно з'являлася інформація про монопольне становище українських феросплавних заводів на внутрішньому ринку, то тепер лобістам інтересів окремих металургійних компаній довелося вигадувати нові аргументи».

С.Кудрявцев також відзначив, що у феросплавній підгалузі склалася настільки складна ситуація, що якщо тарифи на електроенергію для феросплавних підприємств залишаться на нинішньому рівні, Запорізький і Стахановський заводи розглядатимуть можливість зупинки у зв'язку з цілковитою втратою рентабельності.

На думку екс-заступника міністра промислової політики Сергія Грищенка, довгострокові договори, у яких передбачена формула ціни, прив'язана до вартості феросплавів на спотовому ринку, є вигідними як для постачальника, так і для виробника. «Рамкові домовленості з можливістю оперативного реагування на цінові коливання цілком мають право на життя і не утискають інтересів покупця. Водночас споживач має повне право вирішувати, на який термін і в якій формі буде укладено контракт. Це вже питання бізнесу», - відзначив екс-заступник міністра.