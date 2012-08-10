Росія має намір «сьогодні-завтра» вирішити питання з українськими трубами

Про це заявив перший віце-прем'єр Ігор Шувалов, передає РІА “Новости”.

"Ми сподіваємося, що прямо найближчим часом, сьогодні-завтра, найближчими днями, буде вирішено питання з квотами на труби, виробленими на території України. І взаємні торгові претензії, які ми маємо, ми в найближчі дні-тижні все вирішимо", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня 2012 р. уряд видав розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб, які походять з України, на території Республіки Білорусь та Російської Федерації від 23 вересня 2011 року, та надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає встановлення квоти при поставках деяких видів сталевих труб до Росії у період із серпня по 31 грудня 2012 року у розмірі 150 тис тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусія і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн-учасниць МС. У рамках цієї угоди квота поставок на адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якої українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тисячі тонн труб, зокрема до РФ - 150 тисяч тонн. Таким чином, загальна квота по РФ у 2012 році буде збережена на торішньому рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квот оподатковуються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопроводні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.