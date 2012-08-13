Київ знову затопило: рівень води сягає колін (додані фото)

Зливоприймачі і каналізація, які не чистять роками, не справляються з дощем, який іде від ранку 13 серпня, повідомляє Українська правда.

Зокрема, на вулиці Скляренка рівень води сягає колін.

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Нагадаємо, що сьогодні і центр Дніпропетровська «потопає» у дощовій воді. У місті за добу випала місячна норма опадів.