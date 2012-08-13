Київ знову затопило: рівень води сягає колін (додані фото)
21:42, 13 серпня 2012Суспільство
9030 0
Київ вкотре не витримав літнього дощу.
Київ "по вуха" у воді
Зливоприймачі і каналізація, які не чистять роками, не справляються з дощем, який іде від ранку 13 серпня, повідомляє Українська правда.
Вода сягає колін
Зокрема, на вулиці Скляренка рівень води сягає колін.
Відео Youtube
Нагадаємо, що сьогодні і центр Дніпропетровська «потопає» у дощовій воді. У місті за добу випала місячна норма опадів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter