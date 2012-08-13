Центр Дніпропетровська потопає через рясні зливи (фото)

У Дніпропетровську в ніч на 13 серпня пройшла рясна злива. В результаті водою затопило центр міста.

Про це повідомляє most-dnepr.info.

«У Дніпропетровську випало 54 мм опадів за добу - це майже місячна норма. Таким чином, звичайно, вода стікає в низько розташовані місця, і там, де вона накопичується, можуть бути проблеми», - запевнив у коментарі УНН директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Фото: Оксана Чекункова, Мост Днепр