Центр Дніпропетровська потопає через рясні зливи (фото)
13:50, 13 серпня 2012Суспільство
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За добу в Дніпропетровську випала місячна норма опадів, через що центр міста «потопає» у дощовій воді.
За добу в Дніпропетровську випала місячна норма опадів
У Дніпропетровську в ніч на 13 серпня пройшла рясна злива. В результаті водою затопило центр міста.
У Дніпропетровську випало 54 мм опадів за добу.
Про це повідомляє most-dnepr.info.
«У Дніпропетровську випало 54 мм опадів за добу - це майже місячна норма. Таким чином, звичайно, вода стікає в низько розташовані місця, і там, де вона накопичується, можуть бути проблеми», - запевнив у коментарі УНН директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Фото: Оксана Чекункова, Мост Днепр
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