Центр Дніпропетровська потопає через рясні зливи (фото)

13:50, 13 серпня 2012
Суспільство
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За добу в Дніпропетровську випала місячна норма опадів, через що центр міста «потопає» у дощовій воді.

За добу в Дніпропетровську випала місячна норма опадів

У Дніпропетровську в ніч на 13 серпня пройшла рясна злива. В результаті водою затопило центр міста.

У Дніпропетровську випало 54 мм опадів за добу.

Про це повідомляє most-dnepr.info.

«У Дніпропетровську випало 54 мм опадів за добу - це майже місячна норма. Таким чином, звичайно, вода стікає в низько розташовані місця, і там, де вона накопичується, можуть бути проблеми», - запевнив у коментарі УНН директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Фото: Оксана Чекункова, Мост Днепр

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