Чиновник Держкомзему сяде на 8 років за хабар

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, прокуратурою Печерського району столиці підтримано державне обвинувачення у судовому розгляді кримінальної справи стосовно виконувача обов’язків начальника управління Держкомзему у Броварському районі Київської області, який у 2010 році вимагав та одержав від підприємця хабар у розмірі 40 тис. доларів США (ч. 3 ст. 368 КК України – одержання хабара).

Колишній посадовець вимагав хабара за свій підпис на державних актах на право власності на земельні ділянки загальною площею 118 га у Броварському районі Київської області.