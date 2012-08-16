В Мінрегіоні кажуть, що вони за зливову каналізацію не відповідають

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Мінрегіонбуду.

«Зливи, що охопили більшість території України, стали черговою перевіркою роботи комунальників. Кількість публікацій у засобах масової інформації потребує деякого роз’яснення щодо благоустрою територій», - сказано у документі.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щороку проводить моніторинг та аналіз даних щодо стану зливової системи у населених пунктах. За інформацією, яка надійшла від Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій на початок 2012 року, загальна протяжність вулиць з твердим покриттям в Україні становить 167 тис. км. Тільки 7,6 тис. км вулиць, або 4,5% від загальної їх протяжності, обладнані системою зливової каналізації. Сумарна протяжність систем зливової каналізації становить 7 тис. км. Решта вулиць (159 тис. км, або 95,5% від загальної протяжності вулиць з твердим покриттям), зливовою каналізацією взагалі не обладнані.

Протягом 2011 року зливову каналізацію очистили повністю лише у чотирьох регіонах України: Тернопільській, Луганській, Харківській областях та у м.Севастополь. Найгірший стан очищення зливових систем минулого року спостерігався у Полтавській (5%), а у Хмельницький області зливові системи взагалі не чистили.

В середньому по Україні показник очищення зливової каналізації становить 61%. Порівняно із 2010 роком цей показник зменшився на 7%.

У прес-службі міністерства вказують, що очищення каналізації необхідно проводити періодично, і добра робота у минулому році не гарантує відмінного стану зливових вуличних мереж у цьому році – зливова каналізація засмічується постійно.

Утримання зливових систем у населених пунктах – безпосередня відповідальність органів місцевого самоврядування.

Як і всі системи життєзабезпечення, система поверхневого водовідведення потребує належного фінансування її утримання. За попередніми підрахунками, на покращення стану зливової системи необхідно 2,3 млрд грн. Зокрема, на будівництво - 1,7 млрд грн, капітальний ремонт - 395 млн грн, поточний ремонт - 105 млн грн, утримання - 113 млн грн.

За кошти місцевих бюджетів у 2011 році на будівництво, капітальний, поточний ремонти, утримання та очищення зливової системи було витрачено біля 80,5 млн грн. Зокрема, на будівництво - 15 млн грн, на капітальний ремонт - 3,5 млн грн, на поточний ремонт - 27 млн грн, а на утримання та очищення зливової каналізації – всього 35 млн грн. Загальна сума витрат, у порівнянні з 2010 роком, зменшилась на 1,5 млн грн. За ці кошти збудовано 26,7 км зливової каналізації, капітально відремонтовано 62 км, відремонтовано 978 км та очищено 5,1 тис. км зливової каналізації.

У Мінрегіонбуді зазначають, що є проблемні питання, які виникають внаслідок недостатньої уваги з боку органів місцевого самоврядування виконанню вимог законів «Про благоустрій населених пунктів» та «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, стосовно удосконалення стану утримання та очищення зливових систем.

Державний контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами державних будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт, а також норм і правил у сфері благоустрою здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

Відповідною постановою уряду затверджено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Головним розпорядником коштів у сумі понад 2,2 млрд грн є «Укравтодор». Субвенція спрямовується адміністративно-територіальним одиницям в обсягах, установлених законом про державний бюджет України на відповідний рік.

Цілою низкою нормативних документів, зокрема й Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, передбачено, що система зливової (дощової) каналізації є обов'язковим елементом благоустрою населених пунктів.

«Очевидно, що утримання систем зливової каналізації у населених пунктах цілком забезпечене розвиненою нормативно-правовою базою, вдосконалення якої продовжується постійно. Натомість стан фінансування та проведення періодичного обслуговування цих систем життєзабезпечення продовжує викликати обґрунтовані нарікання громадян», - підсумували у Мінрегіонбуді.