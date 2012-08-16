Міліція затримала кримінального авторитета за стрілянину в громадському місці

Співробітники ГУ МВС України в Запорізькій області затримали раніше неодноразово судимого жителя Запоріжжя, відомого в кримінальних колах на прізвисько «Григора», за стрілянину в громадському місці.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, зловмисника, який "6 серпня ввечері здійснив кілька пострілів у повітря з невстановленої зброї та втік з місця події, сьогодні, 16 серпня, затримано співробітниками управління карного розшуку ГУМВС України в Запорізькій області на території Орджонікідзевського району міста Запоріжжя».

За даними ВЗГ Запорізького головного управління міліції, затриманому інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене із застосуванням вогнепальної зброї). Ця стаття КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня близько 19.00 біля ресторану «Порто Ріва» після сварки з персоналом закладу невідомий чоловік, який був пізнаний присутніми як Ю.Григоренко, більш відомий у кримінальних колах як «Григора», здійснив кілька пострілів у повітря імовірно з автомата «Вулкан». В результаті дій зловмисника, який раніше неодноразово був судимий за скоєння тяжких злочинів і злочинів із застосуванням вогнепальної і холодної зброї, ніхто не постраждав. Зловмисник з місця події втік.