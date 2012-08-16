Дощ у Києві заблокував підходи до метро «Позняки» (фото)
18:29, 16 серпня 2012Суспільство
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Сьогодні через нетривалий, але сильний дощ у Києві були заблоковані пішохідні підходи та підземні переходи до станції метро «Позняки».
Хіба вплав...
Зокрема, близько 16 години люди були вимушені діставатися до метро проїжджою частиною автотраси. Також через суцільні дощові потопи на хаос перетворилися навколишні вулиці.
або човном...
Сьогодні ж подібні ситуації виникали і в інших районах столиці.
Фото Єгора Забілика
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