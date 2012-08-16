Дощ у Києві заблокував підходи до метро «Позняки» (фото)

Зокрема, близько 16 години люди були вимушені діставатися до метро проїжджою частиною автотраси. Також через суцільні дощові потопи на хаос перетворилися навколишні вулиці.

Сьогодні ж подібні ситуації виникали і в інших районах столиці.

Фото Єгора Забілика