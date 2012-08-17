У Києві даішники затримали п’яного водія маршрутки

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста Києва, сьогодні близько 7.00 під час патрулювання на вулиці Милославській інспектори відділу ДАІ зупинили водія маршрутного таксі Богдан А092. Під час перевірки документів з'ясувалось, що водій перебуває у нетверезому стані.

Згодом також було встановлено, що з 1999 року його розшукують за ухилення від слідства. Порушник пояснив, що спиртні напої вживав до 4 години ранку. За кілька годин з’ясувалось, що машина несправна, і тому він їхав на ремонт, пасажирів у салоні не було.

Порушника відсторонили від керування. На нього складено адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доставлено до райвідділу міліції для подальшого з'ясування всіх обставин.