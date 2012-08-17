ЦВК зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за результатами розгляду звернення Посольства Республіки Польща в Україні.

Таким чином, на сьогодні ЦВК загалом зареєструвала 103 офіційних спостерігача, у тому числі 39 – від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), 52 – від міжнародної громадської організації "За справедливі вибори", 5 – від Канади та 7 – від Польщі.