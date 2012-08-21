Негода залишила без світла 323 населених пункти України
У п’яти областях України через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів.
Сьогодні вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 323 населених пункти у п’яти областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС України, у Житомирській області без електропостачання залишилися 164 н.п, у Київській – 90, Рівненській – 54, Черкаській – 8, Волинській – 7
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Крім того, 20 серпня у Дубровицькому, Зарічненському та Костопільському районах Рівненщини внаслідок дощу та поривів вітру було частково пошкоджено покрівлі 23 приватних житлових будинків та школи.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено підрозділи МНС та комунальні служби району.