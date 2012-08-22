На Україну знову насувається спека до +40°
11:04, 22 серпня 2012Суспільство
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Найближчим часом у ряді регіонів України очікується збільшення температури до 40°.
На українців знову чекають спекотні дні
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів в.о. міністра надзвичайних ситуацій Віталій Бут.
«В останній декаді серпня прогнозується повторне збільшення температури повітря, яка у південних, східних та центральних областях може сягнути 40°», - сказав В.Бут.
У зв’язку з цим він наголосив, що в Україні знову може бути оголошено п’ятий рівень пожежної небезпеки у ряді областей.
За словами В.Бута, з сьогоднішнього дня температура в Україні буде підвищуватися, дощі прогнозуються лише на заході та у центрі.
На цих вихідних на всій території України буде спекотна погода, сказав В.Бут.
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