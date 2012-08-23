Сільський голова вистрелив у спину батькові з дівчинкою: міліція перевіряє

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Працівники Устинівського райвідділу міліції з’ясовують усі обставини, за яких сільський голова здійснив постріл у місцевого жителя. Наразі зі слів заявника відомо, що чоловік завдав йому тілесне ушкодження, здійснивши постріл у спину з пневматичної зброї.

Хід перевірки прокуратурою області взято на контроль.

При цьому, в прес-службі Кіровоградського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» УНІАН повідомили, що подія сталася близько другої години ночі 21 серпня у селі Седнівці. Подружжя з малолітньою дитиною приїхали в село на день народження до знайомої. Щоб повернутися додому, викликали таксі. Коли батько з донькою на руках чекав машину, до нього підбіг сільський голова з рушницею і почав лаяти за голосну музику, що лунала з подвір’я, де святкували день народження. Під час лайки він ударив хлопця спочатку по обличчю, а потім по нозі. Щоб уникнути подальшого конфлікту, потерпілий з дитиною на руках попрямував у хату, коли відчув сильний удар у спину. Як з’ясувалося, сільський голова вистрелив у нього з рушниці. Почувши стрільбу, гості розбіглися, а господарі викликали міліцію. Потерпілого госпіталізували.

Перевірка інциденту наразі триває.