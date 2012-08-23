Бойко та Міллер обговорили транзит газу до Європи

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», зустріч відбулася сьогодні в центральному офісі російської компанії в Москві.

«Сторони обговорили хід підготовки до роботи в майбутній осінньо-зимовий період, зокрема, питання забезпечення «Нафтогазом України» безперебійного транзиту газу «Газпрому» до Європи. У зв'язку з цим були проаналізовані темпи заповнення «Нафтогазом України» українських ПСГ», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні оборотні кошти для закупівлі газу з метою закачування в ПСГ.

Станом на 22 серпня компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу.

За даними «Укртрансгазу», з квітня по серпень 2012 року обсяг закачування газу в підземні сховища становив 8,8 млрд куб. м.