ЗМІ: Україна і Росія готуються до нової газової війни

Гаряче літо для України може закінчитися холодною зимою, йдеться в сюжеті ТСН-Тижня.

Щорічні бойові дії на українсько-російському газовому фронті відновилися цього тижня. Кожна зі сторін уже знає, як буде наступати і як буде оборонятись.

Від перестановки керманичів у Росії вже неодноразово озвучена ними позиція "дешевий газ в обмін на вступ України до Митного союзу із Росією та Білоруссю та створення газового консорціуму" не зазнає змін. Росія дає зрозуміти, що терпляче чекатиме, поки інтеграційні процеси не стануть для України єдиним можливим виходом.

Прем'єр-міністр Микола Азаров перед гостями жаліється - щомісячний газовий платіж міцно б'є по українській кишені. І це за умови, що Україна вже півроку порушує умови контракту, не добираючи всі обсяги законтрактованого палива. До того ж, має намір чинити так і далі, й за підсумками року замість 52 хоче закачати лише 27 мільярдів кубометрів. За таких умов росіяни мають повне право іти до міжнародного суду, і вимагати від НАК "Нафтогаз" платити ще й штрафні санкції. Зробити це вони зможуть лише за підсумками року і голова правління "Газпрому" такої можливості не відкидає.

Втім, Стокгольмський арбітраж для Газпрому місце не "фартове": торік Росія програла там аж 4 схожі позови від грецької, італійської та 2 німецьких компаній. Вони домоглися як зниження ціни, так і скорочення обсягів закупівлі газу. За умови зменшення споживання газу у світі та зниження цін на вуглеводні, український ринок залишається для Росії чи не найбільшим. Тому до можливого міжнародного процесу Україна ставиться спокійно, хоча йти у контрнаступ і подавати власний позов теж не квапиться. Тож, судячи з усього, з'ясовувати взаємини "Газпром" із "Нафтогазом" традиційно можуть розпочати узимку. Сценарій "З новим роком - без газу" вже не раз випробуваний разом із взаємними звинуваченнями у крадіжках з труби та шантажем європейських споживачів, які усе ще залежать від російського блакитного палива.