Рекорд: майже три тисячі українців виконали Державний гімн

19:46, 23 серпня 2012
Суспільство
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На Львівщині встановлено рекорд України з виконання Державного гімну.

Дівчинка - учасниця маршу у вишиванках в Києві, 20 травня

У місті Золочів на Львівщині сьогодні було встановлено рекорд України в номінації “Масові заходи” – виконання Державного гімну України у вишиванках та з синьо-жовтою атрибутикою.

Як повідомляє Золочів.net., жителі міста, які вирішили взяти участь у встановленні рекорду, вишикувалися на площі під час підняття Державного прапора України, після чого прозвучав Державний гімн у виконанні людей, одягнутих у вишиванки. В кінці виконання третього куплету гімну учасники підняли над головою аркуші жовтого та синього паперу, тим самим створивши символ України – Державний прапор.

Офіційний представник “Книги рекордів України” Роман Фернезі оголосив про встановлення рекорду: „В місті Золочеві Львівської області було встановлено рекорд України у номінації “Масові заходи” на наймасовіше виконання Гімну України (3 куплети) людьми, одягнутими у вишиванки та з синьо-жовтою атрибутикою. Кількість учасників рекорду 2 тис. 880 осіб».

Голові Золочівської РДА Ярославу Окрепкому представник «Книги рекордів України» вручив диплом як підтвердження факту реєстрації рекорду України. Учасникам, які встановили рекорд, вручено грамоти.

 

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