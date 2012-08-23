Рекорд: майже три тисячі українців виконали Державний гімн

У місті Золочів на Львівщині сьогодні було встановлено рекорд України в номінації “Масові заходи” – виконання Державного гімну України у вишиванках та з синьо-жовтою атрибутикою.

Як повідомляє Золочів.net., жителі міста, які вирішили взяти участь у встановленні рекорду, вишикувалися на площі під час підняття Державного прапора України, після чого прозвучав Державний гімн у виконанні людей, одягнутих у вишиванки. В кінці виконання третього куплету гімну учасники підняли над головою аркуші жовтого та синього паперу, тим самим створивши символ України – Державний прапор.

Офіційний представник “Книги рекордів України” Роман Фернезі оголосив про встановлення рекорду: „В місті Золочеві Львівської області було встановлено рекорд України у номінації “Масові заходи” на наймасовіше виконання Гімну України (3 куплети) людьми, одягнутими у вишиванки та з синьо-жовтою атрибутикою. Кількість учасників рекорду 2 тис. 880 осіб».

Голові Золочівської РДА Ярославу Окрепкому представник «Книги рекордів України» вручив диплом як підтвердження факту реєстрації рекорду України. Учасникам, які встановили рекорд, вручено грамоти.