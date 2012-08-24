Міліція шукає вбивць пенсіонерки, знайденої на згарищі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, труп пенсіонерки 1948 р.н. було виявлено на місці пожежі у будинку за місцем проживання її сина.

Встановлено, що жінка загинула не від пожежі, а від удушення (механічна асфіксія). Окрім того, під час огляду місця події було встановлено, що з двору зник легковий автомобіль загиблої, який за декілька годин було виявлено в одному із мікрорайонів Рівного.

Як повідомив журналістам начальник УМВС України в області полковник міліції Василь Лазутко, відпрацьовуються кілька версій. Зокрема, за його словами, правоохоронці вивчають "зв’язки за місцем роботи, адже як мати, так і син займались підприємницькою діяльністю".

Порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Проводиться розслідування.