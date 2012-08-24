У Луганську за Незалежність відспівали молебень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, молебень відслужили сьогодні вранці в центрі міста біля пам'ятного знаку на честь 2000-річчя Різдва Христова.

У богослужінні взяли участь голова Луганської обласної ради Валерій Голенко, заступники голови облдержадміністрації, міський голова Луганська Сергій Кравченко, представники духовенства й громадськості.

Після цього керівники міста й області урочисто поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі Луганська.

Сьогодні ж о 10.00 в обласному центрі на стадіоні «Авангард» почалася міська спартакіада серед працівників підприємств і організацій.

З 19.00 до 22.00 у сквері героїв Великої Вітчизняної війни пройде святковий концерт «Моя Вітчизна – Україна», присвячений Дню Незалежності, а о 21.00 на площі ім. Героїв ВВВ почнеться феєрверк.

У містах і районах області також відбудуться святкові заходи.