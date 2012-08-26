Експерт: українці фактично не зможуть захисти право на інформацію рідною мовою

Про це заявив директор Інституту медіа права Тарас Шевченко в коментарі виданню Тиждень.ua.

"Вплинути буде фактично неможливо, тобто звернення до суду з подібного питання швидше може мати на меті якусь піар-акцію, інформаційний вплив, але не юридичний. Довести одній людині, що порушено її право на отримання інформації рідною мовою буде практично нереально, хіба що за обставин, коли такою мовою (передач) взагалі не буде. Але подібні юридичні процеси достатньо складні і з огляду на те, хто контролює в нас владу і фактично контролює судові рішення. Тож їх на користь українців я би не очікував", – переконаний експерт.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення затвердила нові зразки заяв про видачу або продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензій на мовлення. Раніше голова Національної ради заявляв, що із зразків заяв вилучено графу "Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі". Документи було підготовлено у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про засади державної мовної політики", а також "зважаючи на неодноразові звернення суб'єктів господарювання".