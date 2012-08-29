Німець хотів вивести українку за кордон, прикривши її ковдрою

Сьогодні вранці прикордонники Мостиського загону в пункті пропуску “Шегині” у Львівській області запобігли спробі незаконного вивезення громадянином Німеччини за кордон громадянки України, яку виявили схованою під ковдрами в автомобілі «БМВ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, перевіряючи документи та транспортний засіб, яким громадянин Німеччини повертався додому через українсько-польський кордон, прикордонники помітили між передніми та задніми сидіннями авто прикриті ковдрою речі. Під час більш ретельного огляду з'ясувалося, що 46-річний німець у такий спосіб у своєму «БМВ» хотів вивезти 32-річну громадянку України.

Зі слів громадянина Німеччини стало відомо, що з українкою він познайомився через Інтернет.

Як зазначається у повідомленні, відносно зазначеної громадянки складено процесуальні документи за незаконне перетинання державного кордону. Відносно громадянина Німеччини розглядається питання щодо порушення кримінальної справи за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).