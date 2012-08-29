Зеленський звільнився з посади генерального продюсера телеканалу «Інтер»

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті каналу.

Згідно з повідомленням, офіційно В.Зеленський залишає посаду 3 вересня.

Разом з ним залишають посади і члени його команди - Сергій Шефір, Борис Шефір і Андрій Яковлєв.

"Перед нами стояв ряд непростих завдань, одне з яких - посилити лідерські позиції головного каналу країни. За період нашої роботи телеканал "Інтер" не лише посилив своє лідерство в цільовій аудиторії, а й став першим за всіма аудиторіями. Ми досягли поставлених цілей і тепер вирішили повністю присвятити себе творчому і виробничому процесам», - цитує прес-служба В.Зеленського.

Одночасно В.Зеленський заявив, що «Студія Квартал-95", художнім керівником якої він є, не має наміру припиняти співпрацю з «Інтером».