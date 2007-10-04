Розлучення Фірташа визнали недійсним

Солом’янський суд м.Києва скасував своє рішення від 12 серпня 2005 року про розірвання шлюбу між співвласником "РосУкрЕнерго" Дмитром Фірташем і Марією Калиновською. Дана ухвала не підлягає оскарженню.

Відповідне рішення суду має УНІАН.

Зокрема, як зазначається в постанові, суд ухвалив таке рішення у зв’язку виявленням обставини, які не були відомі раніше.

"На момент винесення рішення (щодо розірвання шлюбу) існували істотні для справи обставини, які не були й не могли бути відомі на час розгляду справи по суті", - йдеться в рішенні суду.

Як відомо, Марія і Дмитро Фірташі одружилися у вересні 2001 р. За словами Марії, в листопаді 2005 р. вона довідалася, що три місяці тому Солом’янський суд Києва заочно оформив її розлучення з чоловіком.

26 січня 2006 р. Марія Фірташ підписала мирну угоду про розподіл майна з представником Фірташа Юрієм Бойком.

Марія Фірташ стверджує, що умови мирної угоди не виконані. За її словами, Д.Фірташ мав їй виплатити $36 млн, але насправді віддав тільки $24 млн. Крім цього, Марія отримала три квартири, три машино-місця й автомобіль Cadillac Escalade.

У липні Марія Фірташ (Калиновська) подала до Печерського суду позов з вимогою визнати недійсною підписану нею угоду про розподіл майна. Вона збиралася довести своє право на володіння половиною активів Group DF (оборот $4,6 млрд).

Однак суд позов не задовольнив, а суд на Британських Віргінських островах відхилив її претензії на одержання інформації про активи колишнього чоловіка.