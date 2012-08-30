В Алчевську 56 будинків сидять без води
19:30, 30 серпня 2012Суспільство
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Сьогодні, 30 серпня, о 15:50 в м. Алчевськ (Луганська область) на вул. Ватутіна між будинками №25-27 було виявлено прорив магістрального водоводу діаметром 1200 мм.
Прорив труби залишив без води майже 12 тисяч людей
Як повідомляє прес-служба МНС України, наразі тимчасово припинена подача питної води до 56 багатоповерхових будинків (11 372 мешканці). Орієнтовно вода до людей буде подана з 22:00 з резервних резервуарів. Також внаслідок аварії частково підтоплені городи приватних будинків на вулицях Ватутіна та Східна. На життєдіяльність решти міста аварійна ситуація не вплинула.
Ремонтні роботи на магістральному водоводі здійснюють аварійні бригади ТОВ «Луганськвода» та аварійна техніка. Планується, що система буде повністю налагоджена зранку 31 серпня.
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