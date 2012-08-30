В Алчевську 56 будинків сидять без води

Як повідомляє прес-служба МНС України, наразі тимчасово припинена подача питної води до 56 багатоповерхових будинків (11 372 мешканці). Орієнтовно вода до людей буде подана з 22:00 з резервних резервуарів. Також внаслідок аварії частково підтоплені городи приватних будинків на вулицях Ватутіна та Східна. На життєдіяльність решти міста аварійна ситуація не вплинула.

Ремонтні роботи на магістральному водоводі здійснюють аварійні бригади ТОВ «Луганськвода» та аварійна техніка. Планується, що система буде повністю налагоджена зранку 31 серпня.