Бортпровідники Lufthansa лякають цілодобовим страйком

Бортпровідники авіакомпанії Lufthansa мають намір у п'ятницю, 7 вересня, провести 24-годинний страйк у всіх аеропортах Німеччини, якщо переговори з керівництвом компанії з питання заробітної плати будуть безуспішними, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

Як заявив керівник профільної профспілки Ufo Ніколай Баубліс, бортпровідники "налаштовані дуже серйозно", хоча страйк не проводитиметься, якщо керівництво компанії піде назустріч вимогам страйкуючих.

Раніше представники авіакомпанії заявили, що вважають страйки бортпровідників, що відбуваються, "ударом в обличчя клієнтам", і закликали страйкуючих сісти за стіл переговорів.

У вівторок, 4 вересня, через страйк бортпровідників у Берліні, Франкфурті-на-Майні та Мюнхені авіакомпанія була вимушена скасувати близько 300 рейсів.

Профспілка Ufo, що організує бортпровідників, погрожує почати безстрокові страйки у разі, якщо керівництво компанії не прислухається до вимог стюардес і стюардів.

Бортпровідники Lufthansa вже бастували 31 серпня в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Вони вимагають підвищення заробітної плати на 5%. Переговори представників профспілки Ufo і роботодавця, що стосуються зарплати 19 тисяч співробітників, поки що були безуспішними.

Lufthansa на тлі світової боргової кризи збирається скоротити інвестиції та звільнити 3,5 тисячі співробітників. Упродовж трьох років концерн планує заощадити 1,5 млрд євро. З метою скорочення витрат Lufthansa збирається також реформувати свою дочірню авіакомпанію Germanwings і частково перевести туди співробітників, виплачуючи їм більш низькі зарплати.