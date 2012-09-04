Стюардеси Люфтганзи страйкуватимуть з німецькою точністю

Страйк триватиме вісім годин - з 5-ї до 13-ї.

Про те, що у страйку братиме участь саме персонал літаків, які повинні вилетіти з Берліна, профспілка оголосила тільки об 23-й годині в понеділок - щоб роботодавець не встиг замінити страйкуючих тимчасовими працівниками, найнятими в інших авіакомпаніях.

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Ця тактика вже принесла профспілці успіх у п'ятницю, зауважує Радіо Свобода. Тоді в результаті восьмигодинного страйку були відкладені більше половини рейсів в аеропорту Франкфурта, одному з найбільших у Європі.

Профспілки добиваються від авіакомпанії поліпшення умов праці і звинувачують авіакомпанію в небажанні йти на поступки. Переговори поки не привели до компромісу.