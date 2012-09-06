Фонд держмайна продасть чотири ТЕЦ
04:05, 06 вересня 2012Суспільство
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Фонд державного майна України почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської і Харківської ТЕЦ.
Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 5 вересня ц.р.
Згідно з повідомленням Фонду, на продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".
Раніше ФДМУ заявляв, що планує виставити держпакети акцій цих чотирьох ТЕЦ у третьому кварталі 2012 року.
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