Фонд держмайна продасть чотири ТЕЦ

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 5 вересня ц.р.

Згідно з повідомленням Фонду, на продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Раніше ФДМУ заявляв, що планує виставити держпакети акцій цих чотирьох ТЕЦ у третьому кварталі 2012 року.