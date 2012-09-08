Луганськ відзначає День міста з Сердючкою і 400-кілограмовим шашликом

Сьогодні в Луганську в рамках святкування Дня міста проходять багато заходів, зокрема парад підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, також відбувся парад першокласників, наречених, творчих колективів міста і спортсменів. Крім того, в місті сьогодні з'явилося 7 нових сімей. Молодята одержали пам'ятні подарунки.

Своєрідний подарунок луганчанам піднесли працівники підприємства «Дари Кременщини». Майстер з Кременної на Театральній площі за особливою рецептурою приготував шашлик, на який знадобилося 400 кг м'яса.

Увечері на Театральній площі відбудеться міський конкурс «Міс Луганочка», святковий концерт за участю Вєрки Сердючки і святковий фейєрверк.