Луганськ відзначає День міста з Сердючкою і 400-кілограмовим шашликом
18:59, 08 вересня 2012Суспільство
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Луганськ відзначає День міста парадом наречених і першокласників, а також 400-кілограмовим шашликом.
Луганськ святкує
Сьогодні в Луганську в рамках святкування Дня міста проходять багато заходів, зокрема парад підприємств.
Як передає кореспондент УНІАН, також відбувся парад першокласників, наречених, творчих колективів міста і спортсменів. Крім того, в місті сьогодні з'явилося 7 нових сімей. Молодята одержали пам'ятні подарунки.
Своєрідний подарунок луганчанам піднесли працівники підприємства «Дари Кременщини». Майстер з Кременної на Театральній площі за особливою рецептурою приготував шашлик, на який знадобилося 400 кг м'яса.
Увечері на Театральній площі відбудеться міський конкурс «Міс Луганочка», святковий концерт за участю Вєрки Сердючки і святковий фейєрверк.
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