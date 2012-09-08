У Рівному ініціювали збір підписів на захист TВі

Представники громадськості Рівного ініціювали збір підписів під зверненням до Президента України та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з вимогою припинити тиск на телеканал ТВі та відновити його мовлення у кабельних мережах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на зборах громадськості, що відбулися на центральному майдані Незалежності в обласному центрі біля пам’ятника Т.Шевченку.

У заході взяли участь близько півсотні осіб, серед яких було лише троє журналістів і не було представників політичних партій.

За словами організатора заходу, голови обласної організації Конгресу української інтелігенції Івана Кур’яніка, текст звернення до Глави держави і Нацради з питань телебачення і радіомовлення буде відкритим для підпису усім бажаючим у наметах представників опозиційних сил, які нині розташовані в центрі Рівного. Крім того, підписати це звернення буде запропоновано учасникам зустрічі з лідерами опозиції Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком, запланованій на 11 вересня.

Організатори заходу повідомили, що не зверталися за дозволом щодо його проведення до міської влади. Однак кілька міліціонерів, які слухали виступи на мітингу, не втручалися у його проведення і не робили ніяких зауважень учасникам.

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