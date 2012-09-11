СБУ спіймала з хабарем військового комісара
01:03, 11 вересня 2012Суспільство
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У Полтавській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» підполковника, військового комісара одного з об'єднаних районних військових комісаріатів, який вимагав і одержав хабар.
Про це журналістам повідомили у прес-групі УСБУ в Полтавській області.
За даними УСБУ, встановлено, що військовослужбовець вимагав гроші у батьків призовника за звільнення його від проходження служби у Збройних силах України.
3 вересня співробітники СБУ затримали хабарника під час отримання ним 4 тис. грн хабара.
На даний момент затриманий перебуває під вартою. За матеріалами СБУ прокуратура з нагляду за дотриманням законності у військовій сфері Полтавської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу (Отримання хабара). Слідство продовжується.
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