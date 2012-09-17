Занедбані будинки у Кам’янці-Подільському розмалюють художники з 4 країн

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби міської ради, під час фестивалю група художників-райтерів з різних країн світу (Росії, України, Білорусі, Польщі) розпишуть занедбані будинки і будівлі, що перебувають в аварійному стані, загальною площею 2000 кв м (площа розпису утричі більша, ніж минулого року). Всі ескізи, котрі будуть наноситись на фасади, затверджені оргкомітетом фестивалю та Кам’янець-Подільською міською радою.

Також у рамках фестивалю відбудеться еко-акція, що має на меті прибирання від сміття каньйону річки Смотрич та «Art Cinema Night» – трансляція авторського арт-хаус кіно. Проект спрямований на популяризацію молодого покоління кіноаматорів.

Довідка УНІАН. Фестиваль “Республіка” - це некомерційний мистецький фестиваль. Всі зароблені фестивалем кошти витрачаються на трансформацію суспільного міського простору, а конкретніше – на художній розпис будинків, які не вписуються в архітектурний ансамбль Кам’янця-Подільського.