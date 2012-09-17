На Луганщині горить шахта
08:37, 17 вересня 2012Суспільство
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В Луганській області сталася пожежа на шахті „Самсонівська-Західна” ПАТ „Краснодонвугілля”, жертв та постраждалих немає.
Гірники самостійно вийшли на поверхню
Як сьогодні повідомляє прес-служба МНС України, пожежа виникла вночі 16 вересня на горизонті 915 м у межах виробки.
В шахті працювало 195 гірників, які самостійно вийшли на поверхню.
Роботу шахти тимчасово призупинено.
Станом на сьогоднішній ранок ліквідація пожежі триває. До гасіння пожежі залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.
Причина пожежі встановлюється.
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