На Луганщині горить шахта

Як сьогодні повідомляє прес-служба МНС України, пожежа виникла вночі 16 вересня на горизонті 915 м у межах виробки.

В шахті працювало 195 гірників, які самостійно вийшли на поверхню.

Роботу шахти тимчасово призупинено.

Станом на сьогоднішній ранок ліквідація пожежі триває. До гасіння пожежі залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Причина пожежі встановлюється.