Міністр: злочинність у Росії та Україні має багато спільного

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС за підсумками спільного засідання Колегій МВС України та Росії, що відбулося у вівторок в Петрозаводську (Республіка Карелія, РФ).

Як зазначив під час заходу міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, «ситуація така, що криміногенні процеси, що відбуваються в наших країнах, мають багато спільного. Тому нам необхідні чіткі скоординовані дії практично у всіх напрямках боротьби зі злочинністю». Зокрема, йдеться про протидію організованій злочинності, незаконному обігові зброї та наркотиків, злочинам проти особи та у сфері економічних відносин і високих технологій, а також в питаннях організації розшукової роботи, сказав В.Захарченко.

Міністр внутрішніх справ Російської Федерації Володимир Колокольцев, у свою чергу, зазначив, що взаємовідносини правоохоронних відомств Росії та України розвиваються динамічно. За його словами, реалізуються положення укладених договорів і угод. За останні роки активізований обмін інформацією, регулярно проходять скоординовані заходи щодо покращення криміногенної обстановки на суміжних територіях. Широке поширення набула практика укладання угод про співпрацю на регіональному рівні.

На думку В.Захарченка, особливе значення має спільна робота в прикордонних регіонах наших країн. Адже саме тут проходять основні потоки контрабанди, міграції, у тому числі і нелегальної, канали міжнародного наркотрафіку, торгівлі зброї і «живого товару».

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«Очевидно, що односторонні методи боротьби будуть малоефективними. Тільки системна взаємодія, в основі якого лежить обмін інформацією, аналіз, планування і здійснення скоординованих заходів, здатне дати бажаний результат», - наголосив Міністр внутрішніх справ України.

На переконання голови української делегації, основними пріоритетами у спільній роботі відомств мають стати:

- виявлення, документування та припинення протиправної діяльності організованих злочинних груп, що діють на прикордонних територіях або у сфері спільних інтересів двох країн;

- надання взаємної допомоги у розкритті та розслідуванні злочинів, встановленні осіб, які їх вчинили, розшуку злочинців і зниклих без вісті громадян;

- координація дій у виявленні та перекритті каналів нелегальної міграції, торгівлі людьми, поставок наркотиків, зброї, контрабандних товарів;

- спільне забезпечення громадського порядку і безпеки при проведенні на суміжних територіях культурно-масових і релігійних заходів, спортивних змагань, фестивалів, ярмарків тощо.