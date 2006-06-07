Руслана Писанка розкрила секрет свого неймовірного схуднення

Руслана Писанка прилетіла з Москви до Києва, щоб зіграти письменницю Мінну Майєрлінг. В інтерв`ю газеті "Сегодня" вона розповіла, що заледве не зійшла з розуму, читаючи детективи, і схудла на 20 кілограмів. Секрет схуднення актириси простий: " Я перестала їсти страви з борошна і картоплі. І головне - ні крихти після 6 години вечора". А ще новим формам сприяла велика зайнятість Руслани Писанки: у Москві вона задіяна у трьох антрепризах.