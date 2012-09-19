Експерт переконує, що анонсований Газпромом «східний розворот» - це міф

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії «RusEnergy» Михайло Крутихін.

«Європа поки не може обійтися без російського газу, а деякі країни на 100% залежать від Росії, приміром, Фінляндія. З іншого боку, «Газпром» цілком і повністю зав'язаний на Європу. Інших ринків у нього немає», - сказав М.Крутихін.

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Він підкреслив, що американський ринок, на який так сподівалися в «Газпромі», закрився. Китайського ринку для російського газу не існує, а будувати на Далекому Сході нові потужності зі скрапленого газу - це надзвичайно дороге задоволення і цей газ не буде конкурентноздатним на ринку Тихоокеанського регіону через свою дорожнечу, додав експерт.

За його словами, для того, щоб вивести газ на узбережжя, потрібно побудувати трубопроводи або з Якутії від Чаяндинського газового родовища, або з Іркутської області з Ковикти.

«Якщо всі ці витрати підсумувати й подивитися коли вони окупляться, то з'ясується, що вони не окупляться ніколи в цінах, які існують в Азії», - впевнений М.Крутихін.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов на прес-конференції в Москві повідомив, що «Газпром» має намір наростити поставки газу до країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) до рівня поставок до Європи.

«Враховуючи ризики поглиблення кризи в Європі, зростає наша активність на Сході», - сказав С.Купріянов.

За його словами, такі плани «Газпрому» вже назвали «східним розворотом».

«Ми вже заявляли, що обсяг експорту газу на схід буде порівнянним, а може й перевищить обсяги експорту до Європи», - сказав С.Купріянов.

4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» у Європейському Союзі.

Нагадаємо, поставки російського газу до країн Європи в 2011 році зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд куб. м у 2010 році. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).