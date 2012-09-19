Кабмін пропонує амністувати близько 1,5 тисячі засуджених

Законопроект, який розробляло Міністерство юстиції, підготовлено відповідно до статті 92 Конституції України для законодавчого забезпечення у поточному році складової частини міжгалузевого правового інституту вибачення державою осіб, які вчинили злочинні діяння, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, у разі ухвалення урядового законопроекту внаслідок застосування амністії з місць позбавлення та обмеження волі передбачається звільнити близько 1,5 тисячі осіб, які на даний час відбувають покарання, проте не становлять значної суспільної небезпеки.

Проектом передбачається оголосити амністію і поширити її дію, насамперед, на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої тяжкості, або є найбільш незахищені та вразливі у соціальному плані, а саме: на неповнолітніх, жінок та чоловіків, які мають дітей віком до 18-ти років або дітей-інвалідів, на інвалідів першої, другої та третьої груп, хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання тощо.

Водночас визначаються категорії осіб, до яких амністія не може бути застосована. Застосування амністії не допускатиметься й щодо підсудних або засуджених, які заперечуватимуть проти цього, зазначили в Мін’юсті.

Дія закону поширюватиметься на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не поширюватимуться на триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим законом.

Виконання закону буде покладене на суди за обов‘язкової участі в судовому засіданні прокурора. У судовому засіданні може також брати участь захисник.

Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішуватимуться відповідними судами України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.

Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування законопроектом встановлюється обов‘язок забезпечити заходи соціального патронажу щодо амністованих осіб, передачу звільнених неповнолітніх під нагляд батьків або встановлення над ними піклування; направлення звільнених інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання, до спеціальних будинків-інтернатів тощо.

Передбачається, що ухвалення даного закону дозволить зменшити чисельність осіб, які на даний час відбувають покарання в місцях позбавлення та обмеження волі, але не становлять значної суспільної небезпеки. Реалізація закону сприятиме також покращенню матеріально-побутових умов тримання засуджених.