Завтра в Україні - дощі, грози, мокрий сніг, приморозки і +27°

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 21 вересня буде хмарно з проясненнями. У західній та південній частині часом дощі, місцями з грозами, в Карпатському регіоні з мокрим снігом, вночі на заході, вдень на півдні подекуди сильні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний з переходом на північний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні до 16°, у західних областях 4-9° тепла, на високогір'ї Карпат приморозки 0-2°; вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях 10-15° тепла, у північних 16-21°, на решті території 22-27°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний з переходом на північний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 8-13°, вдень 16-21°.

У столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний з переходом на північний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

20 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 18°.