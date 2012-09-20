Київ поділять на зони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, таке рішення ухвалили депутати сьогодні на сесії.

Мета рішення – створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забрудненості навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, в тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, лісів.

На брифінгу перед початком пленарного засідання заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега зазначила, що після Генерального плану План зонування міста є другим за важливістю містобудівним документом. Він передбачає розмежування території Києва на зони, в кожній з яких встановлюватимуться певні умови та обмеження для містобудування. Також зонінг зумовлює дотримання принципу сумісності нового будівництва з уже існуючими поряд спорудами.

«У майбутньому цей документ дасть можливість уникнути хаотичної забудови історичної частини міста та забезпечить дотримання інтересів киян при плануванні нової забудови. Крім того, це дасть змогу інвестору чітко бачити перспективи розвитку міста та стимулюватиме його до розбудови столичної інфраструктури», - зазначила Г.Герега.