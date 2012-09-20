Герега: Сьогодні Київрада не розглядатиме мовне питання

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега під час брифінгу перед початком засідання.

Г.Герега підкреслила, що сьогодні будуть розглядатись виключно господарські питання, які є нагальними на цей час.

«30 депутатів Київради балотуються в парламент, і відповідно дехто з них має спокусу використати місцеву раду для передвиборчого піару. Але, повірте, це я не дам зробити», - сказала Г.Герега.

За її словами, на президії Київради нею була озвучена жорстка позиція не включати до порядку денного питання, які не пройшли регламентну процедуру, в тому числі це стосується і проектів рішень про мови. Г.Герега підкреслила, що жоден з проектів не пройшов процедуру погодження, а тому не може розглядатись на засіданні Київради сьогодні.

Під час обговорення порядку денного голова фракції Партії регіонів Олексій Омельяненко заявив, що інформація, яка була розповсюджена в ЗМІ, «що хтось збирається лобіювати статус регіональної мови російській мові в Києві – такого на сьогодні нема».

«Я вже пояснював ЗМІ, що це виключно політична технологія опозиції: спочатку вони розповсюджували чутки, а потім з ними успішно боролись», - сказав О.Омельяненко.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня у ЗМІ було розповсюджено інформацію з посиланням на голову фракції Партії регіонів у Київраді О.Омельяненка, що до 15 вересня у Київраду на розгляд буде внесено проект документа про реалізацію у столиці положень мовного закону. О.Омельяненко висловив упевненість, що депутатський корпус підтримає цей проект, оскільки у столиці більшість населення є російськомовним.

Разом з тим БЮТ в Київраді заявив, що готує свій проект рішення, що в Києві державною може бути виключно українська мова.

3 липня Верховна Рада ухвалила Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по усій Україні. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в даному регіоні розмовляють не менш як 10%