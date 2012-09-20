Київрада остаточно «здала» Гостинний двір

Депутати Київради передали ПАТ «Спільне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» в оренду на 5 років земельну ділянку площею 1,02 гектара на Контрактовій площі, 4 для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували сьогодні 75 з 107 зареєстрованих в залі депутатів. Депутати затвердили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В рішенні зазначається, що земельна ділянка відводиться за рахунок міських земель не наданих у власність чи користування. На цій ділянці розташований цілісний майновий комплекс державного майна будівлі «Гостинний двір» площею 9433 кв метри. Визначено, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки – 81 млн 209 тис грн; орієнтовний розмір орендної плати становитиме 9 млн 545 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня постійна комісія Київради з питань культури та туризму не підтримала проект рішення, поданий заступником голови КМДА Михайлом Кучуком, про передачу 1,02 га землі на Контрактовій площі, 4 ПАТ “Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство “Укрреставрація” для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр з облашуванням гостьової парковки.

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець зауважив, що Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), членом головної ради якого він є, звернувся до Міністерства культури України з пропозицією внести будівлю Гостинного двору до Державного реєстру нерухомих пам’яток не як пам’ятку історії, а як пам’ятку містобудування, що більш точно відповідає реальному статусу цієї будівлі.

Депутат нагадав, що Гостинний двір був позбавлений статусу пам’ятки історії у зв’язку з тим, що у 1982 році відбулась його суттєва реконструкція і будинок втратив автентичність. Тому колегія головної ради УТОПІК просить надати об’єкту статус пам’ятки архітектури та містобудування.

Він зауважив, що у країнах Європи є об’єкти, які були зруйновані, наприклад, під час Другої світової війни, «потім, у 50-х роках, їх відбудували не зовсім так, як було, але відбудували, і зараз ці об’єкти охороняються ЮНЕСКО як пам’ятки історії».

«Тобто немає значення, в якому році це було створено. Це реально передає дух епохи. Тому наша комісія одностайно не підтримала відведення землі під реконструкцію. Якщо б це було виділення землі під реставрацію – ніякого сумніву, що ми б це підтримали», - зазначив О.Бригинець.

Довідка УНІАН. Гостинний двір - торговий комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський).

19 липня цього року Окружний адміністративний суд Києва відмовився припинити дію постанови Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року про виведення Гостинного двору з Державного реєстру пам'яток архітектури і зупинити будівельні роботи на його території.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», яким схвалив дозвіл на приватизацію Гостинного двору. Закон Верховна Рада ухвалила 5 липня.

Перехідними положеннями закону передбачено, зокрема, внести зміни до Переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації, виключивши з нього Гостинний двір.

5 вересня у парламенті було зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації», що передбачає повернення будівлі до Переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації.